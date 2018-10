Am 20. Oktober fand die Jahreshauptversammlung der Sportunion Ottenschlag statt. Präsident Christian Bock konnte neben den Vertretern der einzigen Sektionen auch Christa Jager begrüßen, die in ihrer Ansprache die Wichtigkeit der Union für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Ottenschlag untermauerte.

Der Präsident bedankt sich im Zuge seines Berichts bei der Gemeinde, der Freiwilligen Feuerwehr und der Trachtenkapelle für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.

Im Zuge der diesjährigen Neuwahlen wurde Christian Bock wieder als Präsident der Sportunion Ottenschlag bestätigt, seine Stellvertretung übernimmt weiterhin Cornelia Renner, die Finanzen leitet Wilhelm Böhm jun.

Die Sportunion Ottenschlag umfasst insgesamt sieben Sektionen und hat derzeit in etwa 350 aktive und unterstützende Mitglieder.