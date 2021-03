Dank des Spitzensportprojekts dürfen die Waldviertler Nachwuchssportler wie berichtet seit zwei Monaten wieder trainieren. Im Rahmen dessen werden heuer die Österreichischen Meisterschaften in einem neuen Modus abgehalten. Nach der Auslosung werden in Dreier Gruppen Turniere veranstaltet. Der Turniersieger kommt eine Runde weiter.

Die Waldviertler U20 startete am Sonntag gegen VC Mils und UVC Graz, eine sehr anspruchsvolle Auslosung. Das Match gegen Mils entwickelte sich zu einem technisch hochwertigen Spiel. Souverän gewan URW 2:0 gegen die Tiroler. Gegen Graz, das in der eigenen Halle auch einige AVL-Spieler an Bord hatte, war dann für die jungen Nordmänner allerdings weniger zu holen – 0:2. Damit belegte URW Rang zwei im Turnier und schied aus der U20-Meisterschaft aus, Graz ist eine Runde weiter.

Schon kommendes Wochenende gibt es eine neue Chance für URW Waldviertel. Dabei kämpft die U16-Mannschaft im Heimstadium von Aich/Dob um den Turniersieg (Livestream via www.twitch.tv/larryvolleytv).