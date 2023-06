Hofbauer dominierte in Zwettl

Er ist derzeit das Maß der Dinge beim Waldviertler Laufcup: Martin Hofbauer aus Rehberg holte bei seinem vierten Antreten den vierten Sieg und schnappte sich somit vorzeitig den Gesamtsieg bei der 32. Auflage des Cups. In Zwettl dominierte er vom Start weg, demoralisierte die Konkurrenz richtiggehend und finishte die 8,68km in einer Zeit von 29:23 Minuten. Damit hatte er im Ziel einen satten Vorsprung von 1:56 Minute auf Philipp Gintenstorfer.

„Die Freude über den Sieg und den vorzeitigen Gewinn des Waldviertel-Cups ist riesengroß. Ich konnte seit vorigen Herbst erstmals seit sehr langer Zeit wieder durchgehend konstant und gut trainieren. Das hat sich bereits in der Crosslaufserie im Winter, wie auch nun bezahlt gemacht und ist der Lohn dafür. Meine Form ist seit Monaten sehr gut und ich kann das an Wettkampftagen auch sehr gut abrufen“, jubelt Hofbauer.

Hofbauer setzte in Zwettl vom Start weg alles daran, rasch für klare Verhältnisse zu sorgen. Vom Taktieren hielt er gar nichts, lief seinen Verfolgern bereits nach wenigen hundert Metern davon. So blieb nur noch der Kampf um die weiteren Podiumplätze spannend, da der Spitzenreiter keine Schwächen zeigte. Am Ende machte Gintenstorfer – der in Abwesenheit von Hofbauer dem Cup-Auftakt in Maissau gewonnen hatte – im Kampf um Platz zwei die entscheidenden Meter gegen Lokalmatador Michael Gaubitzer gut und finishte mit 17 Sekunden Vorsprung als Zweiter, Gaubitzer brachte ungefährdet Platz drei ins Ziel.

Hofbauer blickt bereits voraus. „Ich hoffe, dass sich die Anzahl der Läufe in der Serie im nächsten Jahr auch wieder erhöht. Jetzt werde ich einmal eine kleine einwöchige Laufpause einlegen und dann freue ich mich auf die zwei letzten Bewerbe im Cup in Gmünd sowie auf den Abschlussbewerb in Langenlois.“ Für Hofbauer war's der insgesamt zweite Gesamtsieg nach 2017.

Einen Dreifachsieg für den SC Zwickl Zwettl gab's bei den Frauen: Anna Holzmann siegte mit einer Zeit von 36:43 Minuten vor Christina Kastner und Silvia Wührer. Die bisherige Cup-Dominatorin Ruth Silberbauer war nicht am Start.