450 Läufer, darunter auch 240 Kinder, machten den „4KellergassenLauf“ in Hollabrunn nach der Coronapause im Vorjahr zu einem vollen Erfolg. Damit wurde das Teilnehmerfeld voll ausgeschöpft, musste kurzerhand sogar ein Anmeldestopp verhängt werden.

Die Zwickl-Zwettler Thomas Weiss und Andreas Mayrhofer waren da längst angemeldet – und machten so den Hauptbewerb über hügelige 10,3km zu Zwickl-Festspielen. Weiss holte sich nämlich in 39:46 Minuten klar den Sieg vor seinem Teamkollegen Mayrhofer. Die Plätze waren dabei relativ schnell klar. Weiss setzte sich am Kilometer drei kontinuierlich ab, war letztlich ohne Konkurrenz. Auch Mayrhofer (40:27) distanzierte den drittplatzierten Hollabrunner Markus Gabriel auf fast zweieinhalb Minuten. Das gute Zwickl-Ergebnis rundete Andreas Kirschner als 26. ab (51:30).

Bei den Damen gingen die Stockerlplätze in der Königsdisziplin an Katharina Radakovics (46:56), Christina Arthold (49:32) und Manuela Siederer (51:06). Das gute Laufwetter, die guten Bedingungen auf der Strecke sowie die gute Stimmung unter den Athleten und Zuschauer sorgten generell für gute Leistungen.

Möglich machte die Veranstaltung ein äußerst umfangreiches Covid19-Konzept mit Zutrittskontrollen. „Alle Läufer und auch die Zuschauer waren sehr diszipliniert“, freute sich Eva Tröthann, die Obfrau des Hollabrunner Lauftreffs, der stark an der Organisation der Veranstaltung beteiligt gewesen war.