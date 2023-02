Wer wird der Gegner im Viertelfinale?

Werbung

Jetzt ist fix, was sich in den vergangenen Wochen schon abzeichnete. Die Union Volleyball Waldviertel wird den Grunddurchgang der AVL auf dem sechsten Rang beenden. Die Heim-Niederlage gegen den Zweiten Hartberg bei gleichzeitigem Sieg der fünftplatzierten Rieder in Graz packte den Deckel endgültig drauf.

Die Niederlage der Nordmänner vor neuerlich über 400 Zuschauern in der Zwettler Stadthalle nahm schon früh ihren Lauf. Die Heimischen verschliefen den Start, gerieten gleich vier Punkte ins Hintertreffen. Auch ein Time-out von Trainer Zdenek Smejkal konnte den Schwung der Steirer nicht brechen. Die gingen 13:6 in Führung. URW war chancenlos am Block, bei Angriffen und in der Defensive, fand kein Rezept gegen das Überraschungsteam der Saison. Der erste Satz ging mit 17:25 klar verloren.

Und der zweite lief nicht besser. Neuerlich 25:17 für die Hartberger, die jetzt schon nach dem Sieg griffen.

So einfach wollten es die Hausherren aber dann doch nicht liefern. URW fand besser ins Spiel, legte vor. Hartberg ließ zwar trotz risikoreichem Spiel der Waldviertler nicht abschütteln. Letztlich holte Waldviertel dennoch den Satz klar mit 25:18 – und roch Lunte.

Der vierte Satz war emotions- und energiegeladen, begann mit einer roten Karte für Hartbergs Federenko. Das Spiel war auf des Messers Schneide, wogte hin und her. Am Ende jubelte aber Hartberg: 25:22.

„Wir waren anfangs etwas überrascht, sind erst ab dem dritten Satz ins Spiel gekommen, ab da war aber alles möglich“, meinte URW-Manager Werner Hahn. Die vergangenen zwei Wochen mit sieben Spielen hätten Substanz gekostet. „Man hat die Müdigkeit gemerkt, hatten wieder Ausfälle, mussten rotieren.“ Marek Mečiar fehlte wieder, unterzog sich nach drei Wochen Problemen mit einem eitrigen Kiefer nun einer OP.

Eine Runde steht nun im Grunddurchgang noch auf dem Programm (gegen Nachzügler Sokol), ehe es nach einer Woche Spielpause in die Play-offs geht. Los geht es mit dem Viertelfinale, wo die Nordmänner, die ihren sechsten Platz schon einzementiert haben, auf den Dritten des Grunddurchgangs treffen.

Wer dort in der „Best of Three“-Serie der Gegner sein wird, entscheidet sich in der letzten Runde. Aich/Dob könnte am Wochenende im direkten Duell mit Hartberg noch Rang zwei holen. Amstetten redet auch noch um Rang drei mit. Einer von den drei Genannten trifft auf URW.

Der Wunschgegner? „Das ist egal“, sagte Hahn. „Wir brauchen auf jeden Fall unsere besten Leistungen – egal gegen wen.“ Die Form will man sich in den nächsten beiden Wochen, vor allem der freien nächsten, antrainieren.