Von Arbesbach bis Allentsteig traten die Weltstars im Mountainbike Orienteering vergangene Woche in die Pedale. 25 Nationen waren im Bezirk Zwettl zu Gast, der Edelhof fungierte als Zentrum für knapp 300 internationale Sportler.

Massenstart. Zum Auftakt in Wiesensfeld bei Arbesbach schlug Österreichs Elite gleich doppelt zu. Der Villacher Kevin Haselsberger holte mit Bronze sein allererstes Edelmetall bei Einzelbewerben. „Ich bin sehr glücklich über die langersehnte Einzelmedaille“, so Haselsberger. „Mein Plan war es, dabei zu bleiben und dann im Zielsprint Vollgas zu geben.“ Auch Sonja Zinkl holte bei den Damen Bronze. „Ich kann es noch gar nicht fassen“, so die Burgenländerin im ORF-Interview. Die Wienerin Lea Hnilica (4.) verpasste bei den Junioren nur knapp das Stockerl.

Via GPS verfolgte die Konkurrenz das Geschehen. | Schuster

Mitteldistanz. In Kirchbach bei Rappottenstein gab es tags darauf für die Österreicher nur wenig zu holen – Tobias Micko erreichte den fünften Platz bei den Junioren, Jana Hnilica wurde bei den Jugendlichen Vierte.

Staffel. Die weiblichen Junioren hielten am dritten Tag Österreichs Fahnen und Medaillenspiegel hoch, holten Silber in der Staffel. Als zweite von drei Fahrerinnen startete Lena Schnetz eine Aufholjagd, Jana Hnilica brachte den zweiten Platz ins Ziel. Schnetz: „Ein Wahnsinnsrennen, und als ich merkte, wir sind vorne dabei, konnte ich noch einmal voll Gas geben.“

In der Elite erreichten Österreichs Herren den fünften Platz. Die Schweden holten sich überraschend den zweiten Platz. „Die hatte wirklich niemand auf dem Zettel“, erklärte der Nationale Kontrolleur Wolfgang Pötsch.

Langdistanz. Keine Erfolgsstory für die Heimischen war der vierte Renntag in Oberwaltenreith. Jana Hnilica belegte den vierten Platz bei den Jugendlichen, ihre Landsleute gingen leer aus.

Sprint. Zum Abschluss in der Liechtensteinkaserne Allentsteig erreichte Lea Hnilica die Bronzemedaille im Juniorenbewerb. „Es war voll geil, ein super Gelände, auf dem ich mich sofort wohlgefühlt habe. Mit etwas Glück wäre heute sogar noch mehr drinnen gewesen“, so die Wienerin, die damit insgesamt bereits ihre zweite Medaille bei der Heim-WM holte.

Auch der Bad Vöslauer Tobias Micko lobte das Terrain am Finaltag, landete bei den männlichen Junioren auf Platz fünf. „Nur zehn Sekunden hinter dem Dritten“, schmunzelte Micko über sein bestes Ergebnis. „Aber auch das ist ein toller Erfolg. Die Strecke hier war einfach großartig.“

Bei den Jugendlichen holte Lena Schnetz aus Breitenfurt mit dem sechsten Platz ihr erstes Einzeldiplom.