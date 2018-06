Seit 30 Jahren ist Zwettl nicht nur Brau- sondern auch Laufstadt. Der Zwettler Sparkassen Stadtlauf wird heuer nämlich schon zum insgesamt 30. Mal durchgeführt. Und für dieses Jubiläum haben sich die Organisatoren von SC Zwickl Zwettl um Obmann Reinhard Poppinger auch etwas Besonderes einfallen lassen: Laufen im Retro-Design!

Wer am Samstag mit dem originellsten Retro-Lauf-Outfit am Stadtlauf teilnimmt, wird prämiert. Ansonsten setzen die Zwickl-Zwettler auch bei der 30. Auflage des Stadtlaufs, bei der auch heuer wieder rund 800 Starter (davon rund 500 Nachwuchsläufer) erwartet werden, auf Bewährtes. Los geht‘s mit dem großen Sporttag in der Innenstadt um 15.30 Uhr. Da fällt mit dem Knirpsenlauf (Jahrgang 2013 und jünger) der Startschuss für die Nachwuchsbewerbe. Dabei gibt es Teilnahmemöglichkeiten für alle Altersklassen. Alle Kinder und Schüler bekommen eine Medaille und dürfen gratis starten!

Weiter geht’s mit dem Hobby- und Jugendlauf über 3km – Start: 17.30 Uhr. Auch Geher und Nordic Walker sind hier wieder willkommen. Dabei gibt es auch wieder eine Gruppenwertung. Nicht nur die größte Gruppe im Ziel wird geehrt, sondern alle Gruppen (ab fünf Personen beim Hobbylauf) nehmen an der Verlosung teil. Preise sind Jausen, Getränke-, Kaffeegutscheine usw.

Der Höhepunkt ist der Hauptlauf um 18.30 Uhr. Vier Runden (insgesamt 8,68km) werden dabei durch die Innenstadt gelaufen. Dabei kann auch schon die Entscheidung im Waldviertler Laufcup fallen. Gewinnt der bisherige Cup-Dominator Christoph Laister (ULC Horn), so hat er den Gesamtsieg schon fix in der Tasche. Der Burgschleinitzer ist daher auch der absolute Top-Favorit auf den Laufsieg.

Bei den Damen stehen die Chancen auf einen Heimsieg nicht schlecht. Die Zwickl-Zwettlerin Anna Holzmann ist heuer im Waldviertel-Cup stark drauf, feierte schon drei Siege. Am Sonntag bei Werbeprofi-Lauf wurde sie von Klub-Kollegin Cornelia Fuchs übertrumpft.

Für alle Hobby- und Hauptläufer gibt‘s auch eine Pastaparty. Infos: www.sc-zwickl.zwettl.at