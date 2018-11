Landesliga Damen

WIENER NEUSTADT - ZWETTL 2:3. Die Zwettlerinnen starteten perfekt in das Match, sowohl in der Annahme als auch im Angriff zeigten sie eine solide und beinahe fehlerfreie Leistung (13:25). Ab dem zweiten Satz mischten sich die nun schon zur Gewohnheit gewordenen Eigenfehler in das Spiel der SPU-Damen. Gute Blockarbeit der Gegnerinnen und somit steigende Unsicherheiten im Angriff verstärkten die Zwettler Schwächephase, welche ganze zwei Sätze andauerte (25:20, 25:19). Gerade noch rechtzeitig fanden sie in Satz vier zu ihrer gewohnt guten Form zurück.

„Konnten zeigen, wozu wir fähig sind“

Mit druckvollem Service und überlegten Angriffen schafften sie den Satzausgleich (19:25). Im Entscheidungssatz liefen die Mädels wieder zur Höchstform auf und sicherten sich mit dem eindeutigen Satzgewinn von 7:15 den vierten Sieg in Folge.

„Wir konnten heute zeigen, zu welcher Leistung wir fähig sind, aber auch, dass wir diese nicht konstant abrufen können. Trotzdem freuen wir uns sehr über den Sieg und die alleinige Tabellenführung“,resümierte Coach Daniel Schießwald.