Austrian Volley League: Mit Fussball-Know-how ans Ziel

Peter Kirchmayr hat die Volleyball-Leidenschaft richtig gepackt. So lassen sich die vergangenen eineinhalb Jahre des IT-Spezialisten aus Kleinweißenbach wohl am besten zusammenfassen. Im Juni 2020 folgte er als Quereinsteiger Langzeit-Obfrau Silvia Atteneder bei der Union Volleyball Waldviertel, arbeitet seither an der Professionalisierung der Strukturen beim Topklub. Jetzt will er als Präsident des neugegründeten Vereins „Volleyball-Bundesliga“ mit sieben anderen AVL-Klubs für Volleyball-Österreich ein neues Zeitalter einläuten. Größtes Vorhaben: Die Klubs wollen die Bundesliga selbst organisieren.

„Es ist eine große Ehre für mich, als Vertreter von den Klubs vorgeschlagen worden zu sein“, sagt Kirchmayr. „Ich denke, ein Grund dafür war, dass ich erst kurz dabei bin, Dinge emotionsloser sehe, als jemand, der seit vielen Jahren mit dem Verband verhandelt.“ Im Zuge dieser Neuaufstellung stehen unzählige Entscheidungen an. Da könne ein kühler Kopf viele Vorteile bringen.

Die Idee selbst stellt der VBL-Präsident recht pragmatisch vor: „Wir wollen Volleyball in Österreich weiterentwickeln. Dafür ist es wichtig, dass die Spitzenklubs mit einer Stimme sprechen. Dass sie auch die Bundesliga selbst verwalten, ist kein neues Konzept, sondern in anderen Sportarten seit vielen Jahren üblich.“ Die VBL-Gründung ist für ihn ein logischer Schritt.

Dennoch kommt das einer neuen Zeitrechnung gleich. Während die Selbstverwaltung der Bundesligen in anderen Sportarten wie Fußball (seit den 1970er-Jahren), Basketball oder Handball seit Jahren üblich ist, liegt die Ligen-Organisation im Volleyball noch in den Händen des Verbands.

Ab kommender Saison soll sich das bei den Herren ändern, langfristig auch für die Frauen und die zweiten Ligen. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Herren. Da sind viele Dinge zu beachten und zu verhandeln. Das muss man gewissenhaft angehen. Es hätte keinen Sinn, von null auf tausend loszulegen“, meint Kirchmayr.

Ein großer Meilenstein auf dem Weg zum Ziel war schon, Einigkeit unter den acht Bundesligisten, die Teil der VBL sind, zu finden. „Bislang war jeder gewöhnt, für sich seine Eigeninteressen mit dem ÖVV auszuverhandeln“, so Kirchmayr. „Jetzt haben wir Konsens, sprechen mit einer Stimme.“

Kirchmayrs Stellvertreter sind Karl Hanzl (TJ Sokol Wien), Michael Henschke (VCA Amstetten) und Martin Micheu (SK Aich/Dob), dabei sind auch Hypo Tirol, Ried, Weiz, Klagenfurt und freilich Waldviertel. Meister Graz und Hartberg fehlen. „Das Angebot zum Mitmachen steht natürlich weiterhin“, betont Kirchmayr, der sobald als möglich Gespräche mit dem ÖVV starten möchte.

Von dort kommen positive Signale. ÖVV-Präsident Gernot Leitner begrüßt die Gründung der Interessensgemeinschaft: „Die positive Gesamtentwicklung des österreichischen Volleyballsports mitsamt seinen Top-Ligen ist die Kernaufgabe des ÖVV. Je besser die Vereine abgestimmt sind, sich mit Ideen einbringen, desto besser.“

An Ideen mangelt es nicht. Die AVL soll langfristig in puncto Vermarktung auf ein neues Level gehoben werden, mehr Zuschauer erreichen und in weiterer Folge für Kinder als Nachwuchssport attraktiver machen, wodurch letztlich auch wieder die Klubs profitieren. „Das wichtigste ist, interessante Spiele zu bieten und gut zu den Leuten zu bringen“, umreißt Kirchmayr den Plan.

Mit der Klärung der Details am Verhandlungstisch soll bald begonnen werden. Von VBL-Seite wurde neben Kirchmayr und Hanzl auch Ex-Austria-Wien-Vorstand Markus Kraetschmer als externer Berater nominiert. Der war auch viele Jahre in verschiedenen Funktionen für die Fußball-Bundesliga tätig, will seine Erfahrungen jetzt beim Volleyball einbringen. „Ein sehr, sehr spannendes Projekt“, wird er in einer Aussendung zitiert. „Es freut mich, daran mitzuarbeiten und meine Erfahrungen aus dem Verbands- und Ligenwesen einbringen zu können.“