Austrian Volley League: Nordmänner fix als Top-Klub in Play-offs

War das, was es da am Freitag in der Zwettler Stadthalle zu sehen gab, die Wachablöse in der Austrian Volley League? Was der 3:0-Sieg der Union Volleyball Waldviertel über den jahrelangen Liga-Dominator Aich/Dob auf jeden Fall war, ist eine Machtdemonstration der Nordmänner – und eine Revanche für das 0:3 von Bleiburg.

Es war auch ein Spiel, das im Normalfall niemanden auf den Sitzen gehalten hätte. Die Corona-Disziplin des Publikums – 243 Zuschauer waren dabei – verhinderte dies. Emotional war es trotzdem.

Nämlich deshalb, weil die Partie trotz des deutlichen Endstandes bis zum Schluss hochspannend blieb. Ob im ersten Satz, wo sich lange kein Team so recht absetzen konnte, bis in der Schlussphase URW den Servicedruck erhöhte und den Satz heimspielte (25:21). Ob im zweiten Satz, wo die Nordmänner neben dem Service auch am Block überzeugten – zehn Blockpunkte für die Heimischen stehen fünf für Aich/Dob gegenüber – und ihn deutlich gewannen (25:19). Oder ob im dritten Satz, wo die Gäste noch einmal alles auf eine Karte setzten, mit vollem Risiko beim Service lange Zeit in Führung lagen. Bei 17:16 ging URW erstmals in Führung, die Kärntner blieben auf den Fersen. Letztlich setzten sich die Smejkal-Mannen ab, gewannen auch Satz Nummer drei (25:22).

Der klare 3:0-Sieg änderte jedenfalls die Kräfteverhältnisse in der Toprunde. Dort steht jetzt Waldviertel bei gleicher Punkteanzahl mit einem Satz Vorsprung auf Aich/Dob an der Spitze. Klare Wachablöse war es also eher noch keine, wohl aber ein Vorbote.

Den seit Wochen außer Form agierenden Vizemeister haben die Waldviertler jedenfalls in eine veritable Krise geschossen. Am Sonntag räumte der erst im Sommer verpflichtete Trainer Zvonko Nikolic das Feld – zur Überraschung der Spieler und Sportdirektor Martin Micheu, der nun schnell vor dem Play-off-Start für Ersatz sorgen muss. Beim MEVZA-Match gegen Ljubljana (0:3) am Montagabend übernahm Micheu selbst das Coaching.

In der AVL-Toprunde sind jetzt noch drei Spieltage offen (für Amstetten sechs). Die ersten beiden Ränge sind schon praktisch fix an Waldviertel und Aich/Dob vergeben, die nur mehr rein rechnerisch von der Spitze geholt werden können. Beide starten also mit der besten Ausgangsposition in die Play-offs. Frühestens danach wird man über eine neue Hackordnung im österreichischen Volleyball reden können.