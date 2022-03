Traben: Karl Höbart, der Lauda von Baden

Ein riesen Kracher, dann beängstigende Stille. Der Schock ist dem Badener Publikum anzumerken, als sich Karl Höbart von der Rennbahn in die Wiese schleppt und sich dort ins Gras legt. „Ich habe mir gedacht, das war sicher mein letztes Rennen“, erzählt der 46-Jährige jetzt, rund sieben Monate nach seinem schweren Unfall.

Sein Sulky war zunächst mit jenem von Erich Handlos touchiert, dann heftig in das Gefährt von Martin Redl geschleudert worden. Höbart flog durch die Luft. Wie schwer die Kollision tatsächlich war, bekam der Verunfallte erst nach und nach mit. „Im Krankenhaus hat man mir dann gesagt, dass ich mich auf keinen Fall mehr rühren darf. Da fragst du dich schon, ob sich das Ganze auszahlt.“

„Das G’nack hätte auch ab sein können“

Höbart erlitt eine Fraktur der Halswirbelsäule – Gefahr der Querschnittslähmung. Eine Operation war nötig. Eineinhalb Tage musste der Allentsteiger bangen. Dann stand er wieder auf eigenen Beinen und war fortan wild entschlossen, wieder auf die Trabrennbahn zurückzukehren.

„Ich habe den Primar gefragt, ob ich wieder Rennen fahren kann? Die Antwort war: Was hat Lauda nach seinem Unfall gemacht“, fühlte sich Höbart vom Vergleich mit „Niki Nationale“ geschmeichelt. Nach acht Tagen durfte Trabrennfahrer das Krankenhaus wieder verlassen. Sein erster Weg führte ihn an die Rennbahn: „Ich bin zur Umfallstelle gegangen und habe dort eine Kerze angezündet und ein Engerl hingestellt. Es hätte auch anders ausgehen können, das G’nack hätte auch ab sein können“, ist sich der Waldviertler bewusst, wie viel Glück er hatte.

Sechs Wochen nach dem Crash saß er wieder im Sulky. Drei Monate danach fuhr sein erstes Rennen. „Das Brutale ist jetzt weg. Ich fahre vorausschauender, aber wer weiß, für was es gut ist.“ Am 26. Juni, dem Saisonauftakt in Baden, wird Höbart an seine Schicksalsbahn zurückkehren, topfit wie er meint. Bis zuletzt hatte ihn die Kniescheibe, welche er sich beim Umfall zertrümmerte, Schmerzen bereitet. Vor drei Wochen kamen die Drähte raus. „Jetzt geht es mir sehr gut. Ich habe mir damit abgeschlossen. Ich habe keine Bedenken, wenn ich nach Baden zurückkomme. Ich bin kein Angstmensch.“