Keine Champions League im Waldviertel

Eigentlich waren die Jahre der Herbergssuche für die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel seit der Eröffnung der Zwettler Stadthalle vorbei. Der Meistertitel erweckt bei den Nordmännern aber alte Erinnerungen. Denn für die Champions League, in der URW als Meister spielen dürfte, reicht die Zwettler Halle nicht aus. Gerade noch läuft die Suche nach einer Ersatzhalle.

„Um Champions League spielen zu dürfen, muss eine Halle gewisse Anforderungen erfüllen. Das ist wie im Fußball“, erklärt URW-Manager Werner Hahn und umreißt die Vorgaben. „Es braucht eine gewisse Publikumskapazität, die Höhe der Halle muss passen, es muss genügend Freiräume geben.“ Die Heimstätte erfüllt diese Vorgaben nicht. Die Suche nach einer Ersatzhalle läuft aber auch nur sehr schleppend.

Ausbau der Zwettler Halle ist kein Thema

Das Multiversum in Schwechat und die Arena Nova in Wiener Neustadt sind zu den Spielterminen nicht verfügbar. Als Alternativen bleiben jetzt noch das Landessportzentrum in St. Pölten oder die Kremser Handball-Halle. „Wobei Krems auch nicht ganz ausreichen dürfte, wie es derzeit ausschaut“, sagt Hahn. „Aber warten wir ab… Wir haben die Spielorte jetzt einmal eingereicht.“

Blitzen die Nordmänner auch mit diesen beiden Ersatzspielorten ab, wird es womöglich darauf hinauslaufen, dass sie auf die Champions League verzichten, stattdessen im CEV Cup spielen – wo auch in Zwettl gespielt werden dürfte. Die Zwettler Stadthalle noch einmal umzubauen, an die Anforderungen der Champions League anzupassen, um zumindest in Zukunft die Königsklasse ins Waldviertel bringen zu können, sei jedenfalls kein Thema, betont Hahn.