Leichtathletik: Molham Hawana siegt wieder

Das neue Jahr begann für Molham Hawana so, wie das alte aufgehört hat: mit Siegen. Das Zwettler Leichtathletik-Top-Talent schlug gleich beim ersten Bewerb des Jahres zu und krönte sich in der Linzer Tips-Arena zum zweifachen oberösterreichischen Landesmeister.

Die U16-Landesmeisterschaften im Fünfkampf standen für den 15-jährigen Zwettler, der für die TGW Zehnkampfunion Linz startet, auf dem Programm. Mit einer überragenden Zeit absolvierte er dort den abschließenden 1.000m-Lauf, bewältigte die fünf Runden in 2:50.17min.

Das zehntägige Trainingslager auf Teneriffa im Vorfeld der Bewerbe hat sich also ausgezahlt. Gleich nach den Landesmeisterschaften in Linz schob Molham am Sonntag Spezialeinheiten mit seinem Trainer, dem vierfachen Olympia-Teilnehmer Georg Werthner, auf dem Gelände der Zwettler Mittelschule ein.

Werthner hält große Stücke auf Molham, den aktuell besten U16-Speerwerfer Österreichs. „Er sieht in Molham ein außergewöhnliches Talent, will ihn fördern“, erzählt Pflegevater Mario Weiß. „Darum will er jetzt auch hin und wieder für Trainings nach Zwettl kommen, damit wir nicht immer nach Linz kommen müssen.“ Besonders Speertraining steht dann auf dem Programm. Denn für heuer hat Molham ein großes Ziel: den U16-Österreich-Rekord von 58,36m aus 1999 zu unterbieten.

Darüber hinaus will Molham, der gerade an der Aufnahme in das Leistungszentrum in Linz ab Herbst arbeitet, in seinem zweiten U16-Jahr einige Siege draufpacken. „Molham ist sehr ehrgeizig, will am liebsten jeden Bewerb gewinnen“, schmunzelt Weiß.