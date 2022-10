MEVZA-Auftakt mit vielen Fragezeichen

Werbung

Nach den siegreichen ersten vier Runden in der Austrian Volley League startet die Union Volleyball Waldviertel Anfang nächster Woche in die MEVZA-Liga. Der Auftakt erfolgt von 1. bis 3. November daheim in der Zwettler Stadthalle. Das Gefühl bei den Nordmännern ist dennoch ein mulmiges.

Die mitteleuropäische Liga verpasste sich nämlich wie berichtet zur neuen Saison ein neues Format. Statt Einzelspielen gibt es jetzt bis zu dreitägige Turniere mit je zwei Partien pro Tag. Das stellt die Vereine vor erhebliche Herausforderungen. Einerseits die sportliche, andererseits die organisatorische, besonders für den Turnierausrichter, drei Tage die Halle spielbereit zu haben, Quartiere für die Gäste-Teams zu organisieren.

„Das Konzept ist nicht gut zu Ende gedacht“

Von 31. Oktober bis 3. November müssen drei Teams samt Entourage in und um Zwettl untergebracht werden. „Das sind etwa 100 Personen. Das ist für Zwettl auch eine touristische Dimension“, verdeutlicht Werner Hahn. „Die Zimmer musst du derzeit aber auch einmal zu dem Preis bekommen, der von der MEVZA refundiert wird…“

Der Obmann der Nordmänner kritisierte die Modus-Änderung schon, als diese noch nur eine Überlegung war. Bis heute hat sich seine Meinung nicht geändert. „Das ist einfach nicht gut zu Ende gedacht“, sagt er. „Du hast drei Tage hintereinander volle Belastung, das gibt es sonst in keiner anderen Sportart. Das Publikum wird sich drei Tage lang je zwei Spiele auch nicht antun. Der organisatorische Aufwand ist riesig!“ Hahn weiter: „Die Verbandsinteressen haben sich gegen die Vereinsinteressen durchgesetzt. Einzelspiele wie bisher wären in jeder Hinsicht besser gewesen, in der Vermarktung, in organisatorischer und sportlicher Hinsicht.“

Immerhin, zumindest dieses Turnier wird ein echter Hochkaräter, ein Gipfeltreffen von Volleyball-Mitteleuropa. Neben dem österreichischen Meister URW Waldviertel geben sich der slowenische (ACH Volley Ljubljana), der kroatische (HAOK Mladost Zagreb) und der slowakische (VK Spartak UJS Komarno) in Zwettl die Ehre.

„Extrem schwierig einzuschätzen“, sagt Hahn. „Grundsätzlich ist für uns jeder Sieg Gold wert. Aber es kommt auch darauf an, wie es die anderen Teams anlegen, wie wichtig ihnen die MEVZA-Liga ist.“ Titelverteidiger ACH Volley will jedenfalls den vierten Gesamtsieg.

Auf die Slowenen trifft Waldviertel gleich am 1. November (17 Uhr), tags darauf geht es gegen Komarno (16.30 Uhr), am Donnerstag schließlich gegen Zagreb (19 Uhr). Die jeweils anderen Partien dieser Tage finden ohne URW-Beteiligung statt.

Bei den Nordmännern liegt der Fokus wie immer auf den nationalen Bewerben, in der MEVZA-Liga möchte man aber auch aufzeigen, betont Hahn: „Dort kann sich unsere Mannschaft enorm weiterentwickeln.“ Die Formkurve im Team zeigt generell weiter nach oben. Am Samstag feierte URW im ersten NÖ-Derby der Saison gegen Amstetten einen 3:0-Erfolg nach spannendem Match. Hahn: „Wir arbeiten gut, wir trainieren gut. Und bisher stellen sich auch die guten Ergebnisse ein.“

Vor der MEVZA steht zudem am 26. Oktober noch der Start in den Cup auf dem Programm. Gegner ist in Zwettl Döbling.