Das „wichtigste Drittel der Saison“ wurde am Montag in der Nacht in Zwettl nachgespielt. Nach einer übermütigen Eisbohrung des Unparteiischen wurde die Partie gegen die St. Pöltner Hawks in der Vorwoche beim Stand von 0:3 abgebrochen. Da der direkte Konkurrent Stockerau beim Tabellenführer gewann, brauchten die Hurricanes dringend einen Punkt, um das Playoff zu erreichen.

„Wir haben 20 Minuten Zeit um die Saison zu retten und werden alles daran setzen, irgendwie doch noch ein Unentschieden zu erreichen“, tönte Obmann Karl Kuchelbacher vor der Partie. Am Ende reichte es nur knapp nicht, Patrick Kern (45.) und Sebastian Brandl (51.) brachten die Heimischen im nachgeholten letzten Drittel auf 2:3 heran, doch der wichtige dritte Treffer wollte den Zwettlern nicht gelingen.

„Schade, wir haben heuer so viel hergeschenkt“, hadert Kuchelbacher. „Wir haben auswärts in Stockerau dreimal geführt, waren die bessere Mannschaft, aber haben ihnen mit der Niederlage wieder die Tür aufgemacht. Auch das Unentschieden kurz vor Schluss gegen Eisenstadt tut im Nachhinein weh.“ Schuld sei am Ende oft die Chancenverwertung gewesen. „Die Torausbeute muss in Zukunft besser werden.“