Wührer siegte beim 17. Sparkasse Kamptallauf

Die Ende Juni traditionell mit dem Zwettler Stadtlauf eingeläutete Sommerpause in der Waldviertler Laufszene ging am Samstag zu Ende, auch in Zwettl, mit dem Kamptallauf. Die 17. Auflage wurde zu regelrechten Festspielen für Veranstalterklub SC Zwickl Zwettl, der im knapp über 60 Läufer zählenden Teilnehmerfeld die meisten Starter stellte.

Tagessieger bei den Herren wurde Thomas Wührer, der auf den letzten Metern der idyllischen 11,4km langen Strecke von Roiten entlang des Kamps zum Sonnenbad nach Zwettl mit Daniel Hable nur mehr einen echten Konkurrenten hatte, diesen aber mit einer Zeit von 44:13 Minuten auch um elf Sekunden distanzierte. Der drittplatzierte Herbert Grünstäudl (LTU Waidhofen) hatte mit zwei Minuten schon Respektabstand.

Bei den Damen führte Anna Holzmann mit 47:54min einen Zwickler Achtfach-Sieg an. Zweite wurde Silvia Wührer (49:35) vor Christina Kastner (52:51).

Dieses Damen-Trio siegte damit auch bei der ebenfalls ausgetragenen Zwickl-Vereinsmeisterschaft. Bei den Herren gesellten sich Patrick Meidl und Stefan Rogner zu Thomas Wührer aufs Siegerpodest.