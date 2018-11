„Wir kassieren immer noch zu viele Strafen, die uns sehr weh tun“, erklärt Obmann Karl Kuchelbcher nach der Auftaktschlappe. „Vor allem sind es allesamt keine taktisch klugen sondern absolut unnötige Fouls.“

Patrick Kern stand aufgrund einer Sperre aus dem Vorjahr nicht auf dem Eis, dennoch waren die Gäste gegen die deutlich besser eingespielten „Eisbären“ zu nächst noch auf Augenhöhe. „Klar, die können zweimal pro Woche in ihrer eigenen Halle trainieren, wir nur einmal in St. Pölten. Das ist schon ein Nachteil“, erklärt Kuchelbacher. „Aber mit so einer Klatsche hab‘ ich trotzdem nicht gerechnet. Das war uns eine Lehre, wir müssen viel ruhiger werden und diese dummen Strafen abstellen.“

Das erste Heimspiel der Zwettler wurde aufgrund des warmen Novembers verschoben, am 24.11. (19.30 Uhr) soll es gegen Eisenstadt aber endlich soweit sein.