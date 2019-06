Die Planungen für das zweite Einzelzeitfahren auf der Zwettler Umfahrung am 4. August sind weit fortgeschritten, die erste Anmeldephase ist seit Freitag abgeschlossen. 147 Teilnehmer gewann der in Anlehnung an Vereinsnamen und Austragungsort „KosmoraZe“ genannte Wettbewerb auf der neu gebauten B38.

Und die wird komplett gesperrt sein, wie Organisator Franz Böhm von der Zwettler Privatbrauerei erklärt: „Wir haben uns zuerst mit Brückenmeister Josef Prinz zusammengetan, der uns bei der Straßenmeisterei den Weg geebnet hat, damit wir mit dem Land über eine Zulassung reden können. Gemeinsam haben wir auch das Konzept für die Umleitung entwickelt, die so verlaufen wird wie damals, als die Umfahrung noch nicht da war.“ Durch die Sperre werde vor allem der Aufwand verringert, weiß Böhm. Beim Brauerei-Radmarathon habe man vor allem zur Sicherung der Strecke bis zu 90 Helfer benötigt. „Beim Zeitfahren brauchen wir zwar auch Leute, aber bei Weitem nicht so viele.“

Veranstalter erhoffen sich mehr Anmeldungen

Start- und Zielpunkt befinden sich zwischen der Auf- und Abfahrt Rudmanns/Zwettl, der Wendepunkt bei der Auffahrt in die Böhmerwaldstraße (Einmündung der B38 in Richtung Groß Gerungs). Zwei Runden ergeben eine Streckenlänge von 32 Kilometern bei 400 Höhenmetern. Für die Zeitnehmung ist der Gutenbrunner Erwin Pflanzl zuständig, freut sich Mit-Organisator Paul Robl: „Er ist aus Erfahrung ein toller Anbieter und aus der Region. Das ist ein Service, der die Fahrer auch mit Sachen wie Livetracking oder Startzeit per SMS versorgt. Dazu haben wir Startrampen, ein kleines Zelt und dürfen diesmal auch für die Verpflegung sorgen.“

Die Anmeldungen seien bei der Eröffnung vor zwei Jahren schneller erfolgt, ist Böhm noch nicht restlos zufrieden. „Das geht momentan noch ein bisschen zäh.“ Damit sei aber zu rechnen gewesen, beruhigt Robl: „Die Anmeldung (läuft bis 2. August; Anm.) ist gestaffelt. Viele haben sich im Mai den günstigeren Start um 19 Euro gesichert, viele andere warten aber bis kurz vor dem Rennen, ob die Wettervorhersage passt.“ Mit höchstens 35 Euro Startgeld sei man im Vergleich zu ähnlichen Rennen aber ohnehin nicht teuer, stellt Robl fest.

Wird das Kosmoraze ein voller Erfolg, will man es jährlich anbieten, verspricht Böhm. Und auch erweitern: „Zum Beispiel mit einem Bewerb für Kinder oder E-Bikes.“