NÖN-Sportlerwahl in der Kategorie "Special Olympics"

Herr Tressler wohnt seit seinem 17. Lebensjahr im Wohnhaus „Jugend am WErk Innermanzing“. Sein ganzes Leben lang macht er schon regelmäßig Sport in den verschiedensten Sportarten. Bei den Meisterschaften geht er seit je her für die „Jugend am WErk Innermanzing“ an den Start. Eine unglaublich lange Zeit, bedenke man, dass Herr Helmut Tresser heuer sein 70. Jubiläum feierte. Beim Special Olympics Tenniscup 2021 holte Herr Tessler im Herren Doppel den 1. Platz erreicht und im Einzel den 3. Platz.

Weiters gewann er im „Ziel und Lattenbewerb“ bei den Nationalen Stockmeisterschaften von Special Olympics Österreich in St.Pius/Oberösterreich im September die Goldmedaille. Bei den Special Olympics Tischtennismeisterschaft am 26.9.2021 in Oberwart, war der Sport-Allrounder Tressler in seiner Klasse nicht zu schlagen und holte sich wieder eine Goldmedaille. Wo immer Herr Tressler sich bewegen und sportlich messen kann, ist er, das sportliche Multitalent zugegen, um sein Bestes zu geben.