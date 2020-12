privat

Der Torgarant für die FSG Ferschnitz/Amstetten schlug auch in dieser Saison wieder zu. Mit elf Toren aus sieben Spielen liegt die Angreiferin auch an der Spitze der Torschützenliste der Gebietsliga Mostviertel. In insgesamt 83 Pflichtspielen traf Engelscharmüllner bereits 100 Mal.