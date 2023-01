Sportlerwahl im Bezirk Amstetten

Foto: privat

Das Kletterass aus Waidhofen kam in diesem Jahr hoch hinaus. Egal ob im Bouldern oder Vorstieg, Krondorfer zählt zu den Nachwuchstalenten in Niederösterreich. So sicherte sich den Vize-Landesmeisertitel. Im Boulder-Bewerb der U14 weiblich in Innsbruck gelang ihr der Finaleinzug und belegte den siebenten Rang. Im Nationalranking liegt der Youngster auf dem fünften Platz.