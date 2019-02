Kovacs

Für Viktoria Hojas. Sechste im Opel Corsa Cup, gab es im Vorjahr, familiär und betrieblich bedingt nur wenige Einsätze. Wenn sie an den Start ging, dann war Lust, Spaß am Fahren, verbunden mit Angriffsgeist angesagt. Mit dem 17. Platz bei der Schneebergland Rallye, die wegen der Schotterprüfungen zu den schwierigsten Veranstaltungen in Österreich zählte, fuhr die Waidhofnerin das beste Ergebnis in ihrer Karriere heraus und unterstrich damit ihre Liebe auf losem Untergrund zu fahren.