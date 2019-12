privat

Sieben Jahre nach seinem letzten Kickbox-Kampf kehrte Robert Roseneder wieder in den Ring zurück. Nach einer Abmachung mit seinem am Rollstuhl gefesselten Trainer sorgte er bei der Amstetten-Fight-Night für den emotionalen Höhepunkt und gewann den Weltmeistertitel. Danach trat der 42-Jährige zurück und war danach als mentale Stütze für Martin Brandl beim Race Across America mit am Start.