Sportlerwahl im Bezirk Amstetten

Beim Ironman 70.3 in Sardinien ging Sandhofer an ihre Grenzen. Trotz schlechter Wetterverhältnisse biss die Athletin der RATS Amstetten durch Die Belohnung war der Sieg in ihrer Altersklasse mit zehn Minuten Vorsprung. Damit qualifizierte sie sich auch für die Weltmeisterschaft 2022 in Utah.