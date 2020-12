ASK Bad Vöslau

In der Frauen Gebietsliga Industrieviertel ist sie der Schreck der gegnerischen Verteidigerinnen, bei ihrem Verein ASK Bad Vöslau das Um und Auf. Die 24-jährige Stürmerin erzielte in acht Spielen 14 Treffer. Damit sorgte Prader auch dafür, dass die Thermalstädterinnen noch in Schlagdistanz zu Tabellenführer Bad Sauerbrunn ist.