Sportlerwahl im Bezirk Baden

Foto: privat

Die 22-jährige Sophie Zinsmeister hat ein erfolgreiches Sportjahr hinter sich. Die Springreiterin, die für das Österreichische Universitätsteam an den Start ging, wurde beim Student Riders Nations Cup in Dublin Vierte - und das bei ihrem ersten Antreten. Das nächste Highlight steht über Silvester an, wo sie die World Finals in Belgien bestreitet. Die Seibersdorferin hat aber auch abseits des Springreitens genug zu tun. Sie betreibt ein Doppelstudium in Jus und Germanistik.