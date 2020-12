Lehner

Sara-Grace Carabasa vom SV Gymnastics Gänserndorf gehört zu Österreichs größten Kunstturnhoffnungen. Die 14-Jährige lebt seit kurzem in Weikendorf und besucht die Sportmittelschule in Matzen. Sie machte 2020 einen ordentlichen Schritt nach vorne in ihrer Entwicklung und schaffte mit Top-Platzierungen bei den NÖ-Landesmeisterschaften auch die Qualifikation für die Österreichischen Jugendmeisterschaften in Vorarlberg. Aufgrund ihres Talents besteht die Überlegung, im kommenden Jahr in ein nationales Leistungszentrum zu wechseln.