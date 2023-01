Sportlerwahl im Bezirk Gänserndorf

Foto: Michael Jurtin

Der 20-jährige Motorradmechaniker aus Strasshof beschäftigt sich fast rund um die Uhr mit Zweirädern und sitztauch selbst liebend gern am Bike. Sein Talent ist dabei so groß, dass er in den Austrian Junior Cup aufgenommen wurde, eine Rennserie, in der Burschen und Mädchen zwischen 13 und 20 Jahren die Möglichkeit bekommen, ihre Fähigkeiten in einer professionellen Meisterschaft zu beweisen und zu verbessern. Willert wurde in der Gesamtwertung Sechster. Ebenfalls am Start war er auf kleineren Motorrädern in der Austrian Pitbike Serie, wo er Dritter wurde. Dabei hatten ihm die Eltern mit sieben, acht Jahren verboten, weiter auf Motorrädern zu sitzen, weil es ihnen zu gefährlich war. Willerts Liebe war aber zu groß …