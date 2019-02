privat

Zum vierten Mal in Folge wurde der Boxer aus Gänserndorf-Süd Staatsmeister im Leichtweltergewicht bis 64 Kilogramm. Das tröstete den 21-Jährigen über die internationalen Auftritte hinweg, die 2018 unglücklich verliefen. Bei den EU-Meisterschaften in Spanien führte eine Augenverletzung zum sofortigen Abbruch und damit frühen Aus, und bei der U22-EM in Rumänien entschieden die Kampfrichter in einem engen Auftaktkampf unglücklich gegen Janicijevic.