Ende Mai knackte der Extremsportler aus Lassee in seiner Heimatgemeinde den österreichischen Rekord im 72-Stunden-Lauf. 454,1 Kilometer standen am Ende auf der Uhr. Lange und viel? Nicht im Universum des 31-Jährigen. Am 1. November startete Predl nämlich in ein Monsterprojekt, das er sich schon lange vorgenommen hatte. Einen ganzen Monat lang verbrachte er in einer Intersport-Filiale in Wien Stadlau auf dem Laufband, jeden Tag wurden knapp zwei Marathons abgespult. Am 1. Dezember stieg Predl schließlich vom Band, nach 2.340 Kilometern – Weltrekord!