SKN St. Pölten

Die Dietmannserin bastelt an ihrer Fußballerinnenkarriere. Nachdem sie 2019 den Sprung vom USV Groß Gerungs in der U15-Landesliga zum SKN St. Pölten wagte, ging 2020 ihr Aufstieg weiter. Nach einem halben Jahr Future League zählt sie seit Herbst zum Kader der Bundesliga-Frauen und gab bei den Wölfinnen am 1. November gegen Südburgenland ihr Debüt. Auch den Einzug in die Champions League erlebte die 16-Jährige auf der Ersatzbank hautnah mit.