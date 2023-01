Sportlerwahl im Bezirk Gmünd

Foto: Alexander Tanzer

Der 30-Jährige spielte 2022 eines seiner erfolgreichsten Jahre. Beim SC Gmünd in der Innenverteidigung seit Jahren nicht wegzudenken, holte er im Sommer den langersehnten Meistertitel in der Gebietsliga, der die Grenzstädter, die er mittlerweile auch als Kapitän aufs Feld führt, zurück in die 2. Landesliga West brachte. Dort ging der Erfolgslauf gleich weiter, mischte der Aufsteiger in der Tabellenspitze mit.