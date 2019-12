Maximilian Köpf

Da war er wieder, der jährliche Meixner-Weltrekord. Die ausdauernde Ärztin übertrifft sich von Jahr zu Jahr aufs Neue. 2019 hatte sich die 48-Jährige ganz dem Radfahren verschrieben. Bei der Premiere des Race Around Niederösterreich war sie vor der Haustür die schnellste Frau. Im Juli durchquerte sie die USA beim renommierten Race Across America bereits zum zweiten Mal. Das größte Highlight gab’s aber schon im März. Da ging’s beim Race Across Australia fast nonstop von Perth an der Westküste an die Ostküste nach Sydney. Neben vielen faszinierenden Erlebnissen im Outback legte sie die 3.966 Kilometer auch noch so schnell wie noch nie eine Frau vor ihr zurück. Neun Tage, zwölf Stunden und 33 Minuten.