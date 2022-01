Sportlerwahl im Bezirk Gmünd

privat

Für die 19-Jährige ging 2021 beim ASV Schrems endgültig der Stern auf. Die Stürmerin war in der Herbstsaison der Torgarant der Granitstädterinnen, traf in acht Spielen ebenso oft und hatte damit maßgeblichen Anteil am Aufwärtstrend der Schremserinnen in der Frauen-Landesliga.