Nach mehr als 20 Jahren Abwesenheit von Wettkämpfen, hat Schneider heuer endlich ihre Wirbelsäulenprobleme soweit in Griff bekommen, dass Wettkampfschießen wieder möglich war. Und sie zeigte auch gleich jedes Mal auf: Zwei Landesmeistertitel (Anm.: in den Disziplinen ASK Damen Einzel und OSK Mannschaft), ein zweiter Platz bei den NÖ-Titelkämpfen (ASK Damen) und schließlich noch der österr. Vizemeistertitel (ASK Damen) waren der Lohn für ihre Bemühungen.