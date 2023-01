Sportlerwahl im Bezirk Hollabrunn

Foto: privat

Seit heuer hat sich der Top-Schütze des JSC Hollabrunn auf die Disziplin Olympisch Skeet fokussiert. Im Mai gab es mit der Landesmeisterschaft Skeet ASK den ersten Bewerb, bei dem Schneider Gold holte. Auch bei den beiden österreichischen Meisterschaften Skeet ASK und Skeet OSK eroberte der Hollabrunner jeweils Junioren-Silber. Zum Jahresabschluss gab es dann nochmals Platz eins bei den Landesmeisterschaften Skeet OSK. All diese Ergebnisse führten zur Nominierung in den Jugendkader und zu den Teilnahmen an der Skeet-EM in Larnaka (Zypern) und der WM in Osijek (Kroatien), wo Schneider viel Erfahrung sammeln konnte.