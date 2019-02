TTV Sierndorf

Die 93-Jährige ist Einzigartig in jeglicher Hinsicht. Nicht nur dass das Vereinsmitglied des TTV Sierndorf weiter fast täglich an der Platte steht, Einsätze bei österreichischen Meisterschaften und internationalen Turnieren sind ebenfalls an der Tagesordnung. Meistens gegen deutlich jüngere Spielerinnen, weil sie keine Gegner mehr in ihrer Altersklasse findet. Krönender Höhepunkt 2018 ihr Auftritt in Ungarn, wo sie gegen eine 70-jährige Senioren-Weltmeisterin mithielt und danach Standing-Ovations von der ganzen Halle bekam.