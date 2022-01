Sportlerwahl im Bezirk Hollabrunn

ÖGV

Der 19-jährige Sarmini vom Golfclub Schloss Schönborn setzte ein Ausrufezeichen im Frühsommer und schaffte bei den Gösser Open in der Steiermark, einem Profi-Turnier, den Cut. Das Weinviertler Top- Talent war danach auch noch bei weiteren Top-Turnieren erfolgreich im Einsatz und machte einen großen Sprung in seiner Entwicklung. Mit seinen Teamkollegen des Golfclubs Schloß Schönborn schaffte er noch Rang sechs bei den österreichischen Mannschaftsmeisterschaften. Als Belohnung geht es jetzt in die USA, denn der 19-Jährige erhielt nämlich ein Athletenstipendium an der Florida Gulf Coast University (FCGU) in Fort Myers.