Privat

Die Perneggerin gilt als Konstante, wenn es um Spitzenleistungen in der Frauen-Sportszene im Bezirk geht. Trotz Corona-Pandemie fanden im abgelaufenen Sportjahr doch einige Ausdauersport-Events statt, wo auch Michaela Wolf wieder in der Spitze mitmischen konnte. So zum Beispiel bei der österreichischen Meisterschaft im Triathlon-Sprint, wo Wolf in ihrer Altersklasse die Bronzemedaille holen konnte.