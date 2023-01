Sportlerwahl im Bezirk Horn

Foto: Karl Stöger

Lisa Rammel (Fußball, SV Horn): Nach ihrem Kreuzbandriss kehrte Lisa Rammel wieder für die SV Horn Frauen aufs Spielfeld zurück und hatte maßgeblichen Anteil am vierten Platz der Hornerinnen in der 2. Bundesliga in der Saison 2021/22. In der aktuellen Saison ist Rammel zur Winterpause die erfolgreichste Horner Torschützin.