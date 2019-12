Karl Stöger

Die 23-jährige Torfrau hatte mit ihren Leistungen maßgeblichen Anteil am Meistertitel der SV Horn Frauen in der 2. Liga. Auch nach dem Aufstieg in die Bundesliga zählt Zotter zu den bewährten Kräften bei der Waldviertler Nummer eins in Sachen Frauenfußball.