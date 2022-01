Sportlerwahl im Bezirk Horn

privat

Die Irnfritzerin Lena Meinhard holte gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Pia Wagner und Sophie Koll in Graz den Staatsmeistertitel in der „höchsten Akrobatik-Wertung“, der „Elite“. Mit einer perfekten Kombi-Kür räumten sie auch den Pokal für die höchste Tageswertung ab. Bei der EM in Italien landete das Trio am elften Gesamtrang.