privat

Aus dem BK Nachwuchs schaffte Valentin Bauer es in jungen Jahren in den Kader der Dukes und wurde bereits Staatsmeister, bevor er vier Jahre in den USA studierte und dort am College spielte. Seit 2017 ist Bauer wieder im Dress der Dukes und zählt zu den absoluten Publikumslieblingen in der Babenbergerstadt. Der Spielmacher hatte großen Anteil an der bärenstarken 2019/2020-Saison der Dukes in der Superliga und ist auch in diesem Jahr nicht aus der Mannschaft wegzudenken. Im November gelang Bauer mit 26 Punkten im Spiel gegen die Timberwolves sogar ein neues Carreer-High.