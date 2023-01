Sportlerwahl im Bezirk Klosterneuburg

Foto: privat

Der junge Anton Asamer zählt zu den Zukunftshoffnungen des ASV Klosterneuburger. Sein stärksten Leistungen in diesem Jahr sind der ASVÖ Landesmeistertitel in der U13 und der Vize-Landesmeistertitel im Doppel in der Altersklasse U15. Außerdem sicherte er sich bei der U13 Landesmeisterschaften den dritten Platz und rangiert aktuell in den Top fünf der U13-Rangliste des NÖ-Tischtennisverbands.