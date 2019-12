privat

Erst im Sommer 2016 startete Melanie Bodenstein ihre Ultimate Karriere. Mit 22 Jahren wechselte sie vom Basketball zum Scheibensport und konnte sich mit ihren Stärken rasch in den Mixed-Kader der Klosterneuburger spielen, in dem sie eine immer zentralere Rolle einnimmt. Nur knapp mehr als ein Jahr später folgte bereits ihre Nominierung in das U24-Nationalteam und seit 2019 ist Bodenstein sogar Teil des Damen-Nationalteams. Zusätzlich ist die angehende Physiotherapeuten bereits seit 2017 intensiv in die blühende Klosterneuburger Jugendarbeit involviert.