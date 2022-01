Sportlerwahl im Bezirk Klosterneuburg

Filippovits

Mit den BK Duchess gewann Lisa Zderadicka in der Saison 20/21 quasi alles, was es zu gewinnen gab. Den Titel in der Superliga, die 3x3 Staatsmeisterschaften und auch den Cup holten die Klosterneuburgerinnen. Zderadicka ist die unumstrittene Führungsspielerin bei den Duchess. Sowohl in der Defensive aber auch in der Offensive zählt sie zu den besten Spielerinnen des Landes und wurde daher auch für das Nationalteam nominiert. Auch in dieser Saison sind die Duchess auf dem Weg zu mehreren Titeln, was erneut auch der Verdienst von Lisa Zderadicka ist.