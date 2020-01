privat

Der 21-jährige Langenzersdorfer Orientierungsläufer schaffte 2019 den Sprung von den Junioren zu den „Erwachsenen“ und etablierte sich gleich in seinem ersten Jahr in der Elitekategorie in der österreichischen Spitze: Staatsmeistertitel in der Mixed-Sprint-Staffel mit seinem Team der Naturfreunde Wien, dazu Bronze im Einzel über die Mitteldistanz bei den Staatsmeisterschaften. Der im Heeressportzentrum des österreichischen Bundesheers trainierende Athlet löste damit auch das Ticket für das Nationalteam und den Weltcup in der Schweiz.