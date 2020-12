OETTV

Die 22-jährige Tischtennis-Spielerin aus Korneuburg steht vor dem Durchbruch in den Top-100 der Weltrangliste, zeigte im Herbst ihre Klasse und lag in der Einzelrangliste der 1. Frauen-Bundesliga weit vorne für ihren Verein Linz AG Froschberg. Zudem spielte sie kurz vor Weihnachten noch mit ihren Linzern beim Champions-League Heimturnier in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.