Sportlerwahl im Bezirk Korneuburg

Emotionen pur gab es Mitte Oktober in Korneuburg: Daniel Cikarevic aus Stetten holte sich den K1 Kickbox-Weltmeistertitel in der Disziplin K1 bis 79,6 Kilogramm im Weltverband WMAC. Der 31-Jährige vom Korneuburger Knock Out Gyms war danach überglücklich über diesen Erfolg: „Ich kann es noch gar nicht glauben, aber ich war auch so gut vorbereitet wie nie.“ Das war im Kampf gegen den Deutschen Eric Keppeler zu sehen, den er in der zweiten Runde besiegte, nachdem dessen Trainer vor über 900 Fans das Handtuch werfen musste.