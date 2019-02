zVg

Das Jahr 2018 verlief äußerst erfolgreich für sie. Gleich beim ersten Bewerb der Saison holte sie bei den Österreichischen Meisterschaften den zweiten Platz in ihrer Altersklasse über die Duathlon-Kurzdistanz und wurde auch Zweite in der Altersklasse bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften. Zwei Wochen später fanden in Maissau die Landesmeisterschaften über die Sprintdistanz statt. Auch dort wurde sie zweite in ihrer Altersklasse in der Wertung für die niederösterreichische Landesmeisterschaft. Sie war auch Bestandteil des Teams, das in der Teamwertung für die Landesmeisterschaft den zweiten Platz belegte. Höhepunkt war im September der Start bei den Weltmeisterschafen im Schweizer Zofingen: Platz 22 in der Gesamtwertung und Zweite in ihrer Altersklasse.